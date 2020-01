Gerry Scotti condurrà Lo Show dei Record 2020, quando andrà in onda (Di venerdì 3 gennaio 2020) Gerry Scotti condurrà l’edizione 2020 de Lo Show dei Record. Tanti impegni per il presentatore di Canale 5 anche quest’anno, tra Chi Vuol Essere Milionario, Striscia La Notizia, Caduta Libera ed il poco fortunato Conto alla Rovescia. Scotti, dal 6 gennaio cederà la fascia preserale a Paolo Bonolis con Avanti un Altro, ma lo rivedremo presto in prima serata. Dal 23 gennaio, infatti, andrà in onda una nuova serie di puntate di Chi Vuol Essere Milionario. Lo scorso anno, nella serata del venerdì, il ritorno del quiz della scalata verso il milione, aveva portato tante soddisfazioni al Biscione riuscendo a battere Superbrain e Sanremo Giovani. Dopodichè, è stato collocato al giovedì riuscendo a resistere contro Che Dio Ci Aiuti 5. Lo Show dei Record, quando andrà in onda Dopo il Milionario, gli impegni per l’ex presentatore di Passaparola nella prima serata non sono affatto ... Leggi la notizia su kontrokultura

peppe_p_94 : A #contoallarovescia il gioco le eccezioni su Gerry Scotti. Il Twitter: - Samuel_Bertozzi : Quando nei quiz condotti da Gerry Scotti ci sono domande su Gerry Scotti. #contoallarovescia - KontroKulturaa : Gerry Scotti condurrà Lo Show dei Record 2020, quando andrà in onda - -