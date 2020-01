Fratelli coltelli (anche se sono vip)? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Rami e Sami MalekNatali Germanotta e Lady GagaJessica e Joshua AlbaScarlett e Hunter Johansson Taylor e Austin SwiftBlake ed Eric LivelyMargot e Cameron RobbieDoug e Brad PittPatricia e Gisele Bündchen Jennifer e Lynda LopezAshton e Michael Kutcher Rachel e Kayleen McAdamsKaty Perry e David HudsonLupita e Peter Nyong'oMia, Chelsea e Liv TylerBlaine, Ben e Jennifer LawrenceNicole e Antonia KidmanIn principio furono i Gallagher, Noel e Liam. Da duo musicale e artistico di successo – gli Oasis -, oggi hanno intrapreso strade separate in fatto di musica, ma continuano comunque a non mandarsele a dire. Oggi comunque sulla scena non mancano Fratelli litigiosi o il cui rapporto si è in qualche modo incrinato: sono recenti le barre al vetriolo che il rapper Fabri Fibra ha dedicato al Fratellino Nesli in “Fenomeno”. O ancora, si vocifera di una relazione un po’ danneggiata tra i due ... Leggi la notizia su vanityfair

