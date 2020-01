Figliomeni-Gallucci: lavori scuola Stefanelli in grave ritardo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma – “In merito ai gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori del solaio nella scuola “Paolo Stefanelli” di via Pestalozzi, con interdizione del secondo piano, delle scale e della biblioteca, dobbiamo ancora una volta denunciare l’immobilismo della Raggi e del presidente del 14 municipio Campagna che nulla hanno fatto per cercare di accelerare l’iter burocratico e far riaprire la parte di struttura in modo che il personale scolastico e soprattutto gli alunni possano usufruire appieno degli spazi scolastici senza pregiudizio dei percorsi formativi.” “Eppure come Fratelli d’Italia eravamo gia’ intervenuti nello scorso mese di luglio con una specifica interrogazione e successivamente ai primi di dicembre con una dettagliata richiesta di accesso agli atti, provvedimenti ad oggi ancora purtroppo rimasti senza adeguato ... Leggi la notizia su romadailynews

Figliomeni Gallucci Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Figliomeni Gallucci