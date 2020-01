Due macchine a fuoco vicino Corso Francia: l’incendio sotto lo striscione per Gaia e Camilla (Di venerdì 3 gennaio 2020) Due macchine sono andate a fuoco questa notte in via Carbognano, vicino a Corso Francia, poco distante dal luogo dove sono morte Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, che hanno chiuso la strada e spento l'incendio, che ha carbonizzato le due auto. Leggi la notizia su roma.fanpage

