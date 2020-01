Con il "Batch Cooking" cucini un giorno e hai pasti pronti per tutta la settimana (Di venerdì 3 gennaio 2020) Maggiore serenità, meno sprechi e soprattutto piatti sani e preparati in casa: sono questi i benefici immediati del Batch Cooking, termine che senza tanti giri di parole significa cucina seriale, ovvero cucini un giorno (in realtà un paio di ore al massimo, spesso la domenica) e hai pronti i pasti per tutta la settimana. Su Instagram la ricerca è veloce: quasi 120mila post, immagini registrate sotto l’hashtag #BatchCooking. Tra gli account più seguiti e dedicati al tema c’è ad esempio quello di Juliette Pochat, autrice francese di libri dedicati alla cucina vegetariana (l’ultimo è Lunch Box Veggie).Ma non è sicuramente l’unica. Nicole Burgess, da LA, pubblica invece su YouTube i suoi #mealprep dedicati alla dieta chetogenica: in tanti contenitori poi sistemati in frigorifero ci sono i pasti per tutta quanta la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

