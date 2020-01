Caudo a Raggi: per ponte pedonale Aniene oltre mille firme (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma – “oltre 1.000 persone hanno aderito alla raccolta firme per sollecitare una risposta formale da parte della Sindaca Virginia Raggi perche’ concluda l’iter per la realizzazione del ponte ciclopedonale tra il quartiere di Sacco Pastore e la stazione della metro B1 Conca D’oro. Manca solo un appalto. Una piccola mossa alla fine di un iter articolato e decennale che, nell’anno e mezzo dal nostro insediamento, abbiamo seguito, passo dopo passo, insieme alle persone del quartiere”. Queste le parole di Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio, in una nota. “Abbiamo inviato una lettera alla Sindaca Raggi con le mille firme raccolte dai cittadini di Sacco Pastore che chiedono la conclusione dell’iter del progetto e che si faccia la gara di appalto- aggiunge Caudo- Questo progetto e’ atteso da oltre un decennio e non ci si ... Leggi la notizia su romadailynews

