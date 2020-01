Barcellona, Valverde non molla Vidal e Todibo: Inter e Milan aspettano (Di venerdì 3 gennaio 2020) La vigilia del derby contro l’Espanyol di Abelardo è anche l’occasione per mandare un messaggio (un altro) alla sua società. Ernesto Valverde, ex Periquitos, parla di calciomercato e ‘avverte’ ancora il Barcellona: nessun’altra cessione. Todibo e Vidal devono restare. In teoria brutte notizie per Milan e Inter, rispettivamente Interessate a difensore e centrocampista dei catalani. ‘A me Interessano solo le questioni sportive – ha detto Valverde, dopo che Vidal ha denunciato (istanza respinta) il club per il presunto mancato pagamento di alcuni bonus –. Sono sicuro che tutto si risolverà. Vidal ieri si è allenato bene, ha la voglia di sempre. A me Interessa solo questo. Non penso che le situazioni extrasportive possano influire su quelle di campo’. View this post on Instagram Entrenamiento <img ... Leggi la notizia su open.online

