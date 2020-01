Un altro incidente in montagna, grave un escursionista precipitato sul Gran Sasso (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il compagno di cordata era rimasto appeso in parete e non risulta ferito. L'intervento è in corso, il ferito trasferito in codice rosso all'ospedale dell'Aquila Leggi la notizia su repubblica

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Un altro incidente in montagna, grave un escursionista precipitato sul Gran Sasso - repubblica : Un altro incidente in montagna, grave un escursionista precipitato sul Gran Sasso - aderenzis1 : Un altro incidente in montagna, grave un escursionista precipitato sul Gran Sasso -