Salvini sul video-parodia a Papa Francesco: “Fatevi una risata” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Matteo Salvini ha commentato il suo video che ironizzava sullo “schiaffo” di Papa Francesco a una fedele in Piazza San Pietro. Ripercorriamo brevemente i fatti. Il 31 dicembre, dopo il Te Deum di ringraziamento, Bergoglio è sceso in piazza San Pietro per ammirare il presepe plastic free donato dalla Regione Autonoma del Trentino e si è avvicinato ai fedeli. A un certo punto una fedele lo ha afferrato per la mano, strattonandolo. Il Pontefice, stizzito, le ha dato un buffetto per divincolarsi dalla presa. Il web, su questo episodio, si è scatenato. Alcuni hanno accusato il Papa per la sua reazione eccessiva, altri lo hanno difeso. Lo stesso Papa Francesco si è poi scusato dichiarando: “Tante volte perdiamo la pazienza, chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri”. Salvini, intanto, aveva ironizzato sul Pontefice pubblicando un video sui social in cui ironizzava sulla vicenda. ... Leggi la notizia su tpi

