Prosegue l’offensiva su Idlib: otto morti in raid contro una scuola (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le notizie che giungono dalla Siria riguardo nella maggior parte dei casi il nord est recentemente invaso dalla Turchia, ma la battaglia continua a infuriare anche in altre zone del Paese, prime tra tutte Idlib. Ultima roccaforte dei ribelli e di diverse milizie jihadiste cooptate da Ankara, l’enclave si trova da mesi sotto assedio da parte dell’esercito governativo del presidente Bashar al Assad e della Russia sua alleata. La riconquista di Idlib comporta però un prezzo molto alto per la popolazione civile, che si trova ancora una volta a pagare le conseguenze di un conflitto che va avanti dal 2011 e che difficilmente terminerà nel breve periodo. L’attacco alla scuola Il primo gennaio 2020 è stato un inizio anno di sangue per gli abitanti di Sarmeen. Secondo quanto riferito dagli elmetti bianchi, otto civili tra cui quattro bambini sono morti a seguito di un attacco condotto dalle ... Leggi la notizia su it.insideover

