Plastic ban, dal 1° gennaio 2020 il mondo dice stop alla plastica: ecco cosa sta succedendo in diversi Paesi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un mondo più ecologico e meno inquinato: un sogno che da ieri potrebbe piano piano diventare realtà. Tutto parte dal divieto di utilizzo della Plastica che molti Paesi (ma non l'Italia) hanno reso effettivo Il 2020 si è aperto nel segno dell'amore per il pianeta Terra e per un'attenzione, senza precedenti, rispetto al problema inquinamento

ECARSNOW : ????Inizia il 2020 e La Francia banna la plastica monouso, insieme alla Tailandia, che banna le buste di plastica per… - rvsweatman : Bravo Oregon ?? -