Perché Jumanji: The Next Level ha perso l’anima del capitolo precedente (Di giovedì 2 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=UL6 VyHBRms La saga di Jumanji non è una vera saga, Perché cambia a ogni film. Ogni nuova iterazione usa il pretesto della parola nel titolo per film sempre diversi. Il che sarebbe anche cosa buona e giusta, se non fosse una corsa al ribasso. Quello originale, degli anni ‘90, era la storia di una strana avventura in famiglia e parlava di rapporti tra genitori e figli. Il reboot è stato un buon film che trasformava il gioco da tavola in un videogioco e usava alcuni elementi superficialmente videoludici per creare quello che in realtà è un film adolescenziale, uno in cui al centro di tutto c’è il contrasto tra il corpo e la personalità, anzi ancora meglio: un film sul corpo che cambia e come i rapporti ne siano influenzati. Era una storia di sfigati e popolari, di timidi e audaci in cui ognuno scopriva il vero sé in un corpo opposto al proprio dentro un ... Leggi la notizia su wired

