Paragone espulso dal M5s, Morra: “Perché rimanevi nel ‘nulla’ prima di essere espulso?” (Di giovedì 2 gennaio 2020) "Se ci definisci il nulla, come si legge, perché rimanevi nel nulla prima di essere espulso?": anche il pentastellato Nicola Morra interviene in merito all'espulsione del senatore Gianluigi Paragone dal Movimento Cinque Stelle. "Se ti fai espellere e definisci i tuoi vecchi amici e compagni il "nulla", non fai onore anche al tuo recente passato, alla tua intelligenza, a milioni di persone che quanto te, e forse ben più di te, c'hanno creduto e ci credono ancora", commenta Morra. Leggi la notizia su fanpage

