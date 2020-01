Michele Cucuzza sul GF Vip: “Ho fatto tutto, mi mancava il reality” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Michele Cucuzza sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, in partenza l’8 gennaio su Canale 5. Il conduttore, in un’intervista, ha parlato delle motivazioni che l’hanno spinto a prendere parte a questa nuova avventura. Michele Cucuzza, tutto pronto per il ritorno in tv Michele Cucuzza è pronto a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip. L’ex conduttore de La Vita in Diretta, fortemente voluto nel reality da Alfonso Signorini, ha parlato al sito di Libero Quotidiano, spiegando perché ha deciso di partecipare al programma di Canale 5. Cucuzza afferma come il GF Vip non sia altro che televisione: “Io la faccio da una vita: tg, intrattenimento con la Vita in diretta, tv di servizio. Mi mancava il reality, erano anni che ci annusavamo con Canale 5, ma non volevo tornare in tv da ‘ripescato’, dopo anni di assenza”. Il conduttore ha discorso poi su come il reality ... Leggi la notizia su thesocialpost

