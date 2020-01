Meningite a Genova, 3 vittime in un mese e mezzo di cui due nello stesso quartiere (Di giovedì 2 gennaio 2020) A Genova in poche ore si sono registrati ben due decessi per Meningite, per di più nello stesso quartiere, che fanno salire a tre il numero dei morti per Meningite nel capoluogo ligure in appena un mese e mezzo. L’ultima vittima dell’infezione è Alicia Silvana Corrales Rodriguez, una giovane donna di 36 anni di origini ecuadoriane. Prima di lei era morto il 25enne Joshue Cedeño, anche lui cittadino ecuadoriano. Leggi la notizia su fanpage

