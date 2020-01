Infortunio D’Ambrosio, guai muscolari per il difensore dell’Inter: i tempi di recupero (Di giovedì 2 gennaio 2020) Infortunio D’Ambrosio – Nella mattinata di oggi il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana. Lo riferisce l’Inter in una nota. D’Ambrosio salterà sicuramente la trasferta di Napoli. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Infortunio D’Ambrosio, guai muscolari per il difensore dell’Inter: i tempi di recupero CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

