Il 2020 è l’anno della verità per le Sardine: sarà un successo o sarà un bluff? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le Sardine al bivio: dopo l’entusiasmo del 2019 i vertici del Movimento dovranno dare una forma al malcontento che ha riempito le piazze. Il 2020 sarà l’anno della verità per le Sardine. Il Movimento nato alla fine del 2019 si è ritagliato un posto al sole nello scenario politico italiano nonostante continui a difendere strenuamente la sua indipendenza. La nascita delle Sardine Sull’onda delle prossime elezioni regionali, le Sardine sono riuscite a richiamare in piazza centinaia di migliaia di persone che hanno deciso di manifestare il proprio dissenso per la politica di Matteo Salvini. L’anti-salvinismo è stato il collante del Movimento, ma per potersi evolvere servirà altro. La manifestazione di Roma e le sfide per il futuro I padri fondatori delle Sardine si sono detti disposti a incontrare il premier Giuseppe Conte. Dal punto di vista ... Leggi la notizia su newsmondo

