CorMez: domani il Napoli incontra gli agenti di Amrabat (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Napoli si muove anche per il mercato estivo, con grande anticipo. E’ da settimane che si parla della trattativa in corso per due giocatori del Verona, Amrabat e Rrhamani. Oggi sul Corriere del Mezzogiorno le ultime novità di mercato. Scrive il quotidiano: “domani è in programma un incontro con gli agenti di Amrabat per definire l’acquisto del centrocampista classe ’96 per 15 milioni più 1 di bonus. Dal Verona dovrebbe arrivare anche il difensore Rrahmani, a metà gennaio dovrebbe realizzarsi l’assalto decisivo”. L'articolo CorMez: domani il Napoli incontra gli agenti di Amrabat ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

