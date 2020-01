Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 17 | 10

Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e ritrovati l’ascolto della redazione e Gabriella Luigi in studio la violenza contro le donne e profanazione di Dio lo ha detto il Papa nell’omelia della prima messa del 2020 A San Pietro Le donne sono fonte di vita Eppure sono continuamente offese picchiate violentate indotte a prostituirsi a sopprimere la vita che portano in grembo ogni violenza inferta alla donna ...

Ultime NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : Scotto - Mdp-Leu - aggredito a Venezia "Duce - Duce" : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Capodanno Venezia, Arturo Scotto, Mdp-Leu, aggredito in piazza San Marco al grido 'Duce, duce', 1 gennaio 2020,

Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione trovato l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio sono 204 i feriti totali della notte di capodanno un morto ad Ascoli un ventiseienne rimasto ucciso dopo essere caduto 100 metri in un dirupo per cercare di spegnere un incendio causato dai propri Botti nel napoletano il bilancio di 48 feriti nessuno dei quali in gravi condizioni altri 10 feriti in provincia di ...

Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione in ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio la violenza contro le donne e profanazione di Dio lo ha detto il Papa nell’omelia della prima messa del 2020 A San Pietro Le donne sono fonte di vita Eppure sono continuamente offese picchiate violentate indotte a prostituirsi a sopprimere la vita che portano in grembo ogni violenza inferta alla donna e una profanazione ...

Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio della azione Gabriella Luigi in studio con morte alcune decine di feriti il bilancio dei festeggiamenti di San Silvestro caratterizzato come ogni anno dall’utilizzo di botti ed altri artifici pirotecnici inizia ad Ascoli un uomo di 26 anni è rimasto ucciso dopo essere caduto in un dirupo per cercare di spegnere un incendio causato proprio dai Botti nel napoletano 48 feriti nessuno ...

Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è di un morto e alcune decine di feriti il bilancio dei festeggiamenti di San Silvestro in Italia caratterizzata come ogni anno dall’utilizzo di botti e altri artifici pirotecnici ad Ascoli un uomo di 26 anni è rimasto ucciso ma può essere caduto in un dirupo per cercare di spegnere un incendio causato ...

Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione giorno della redazione Gabriella Luigi in studio fiducia coesione senso civico per un’Italia che è decisamente migliore di come molti la dipingono nel suo Quinto discorso di fine anno ieri sera il capo dello Stato Sergio Mattarella spronato il paese a guardare avanti ed abbandonare la strada della denigrazione e a dare più spazio ai giovani immediato il plauso bipartisan ma non ...

Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio fiducia coesione e senso civico per un’Italia che è decisamente migliore di come molti la dipingono Quinto discorso di fine anno ieri sera al capo dello Stato Sergio Mattarella ha spronato il paese a guardare avanti ed abbandonare la strada della denigrazione a dare più spazio ai giovani immediato il plauso vip ma non ...

Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ieri il crollo di una lastra di cemento sulla corsia centrale della A26 Genova Gravellona Toce lastre di cemento sono cadute sull’asfalto solo per caso nessun mezzo è stato investito il tratto da Masone fino al bivio A26 A10 stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone questa mattina il Ministero dei Trasporti ha ...

Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio questa mattina alle 10 convocata d’urgenza Autostrade per l’Italia Ministero dei Trasporti dovrà riferire sul crollo di parte della volta della galleria Bertè sulla A26 la Genova Gravellona Toce un’autostrada martoriata negli ultimi mesi lastre di cemento ieri sono sulla corsia centrale delle 3 su cui si ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : incendio sul ponte Polcevera - 1 gennaio - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. incendio sul ponte Polcevera, incidente sull'A26, l'Australia sta bruciando, Paola Galeone corruzione?, 1 gennaio 2020,

Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio autostrade Liguri senza pace parte della volta della galleria berteina A26 la Genova Gravellona Toce Crollata ieri pomeriggio lastre di cemento sono caduta sulle corsie solo per un caso nessun mezzo è stato investito il tratto da Masone fino al bivio A26 A10 è stato chiuso con uscita obbligatoria Masone A26 nelle settimane ...

Diretta botti Capodanno 2020 : morti - feriti e Ultime Notizie – LIVE : Diretta botti Capodanno 2020: morti, feriti e ultime notizie – LIVE PER AGGIORNARE LA Diretta PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER botti Capodanno: nella notte tra il 31 dicembre 2019 e il primo gennaio 2020, come di consueto avviene la notte di Capodanno, saranno moltissimi gli italiani che non rinunceranno ai “botti”. Tuttavia, è sempre bene ricordare che si maneggiano degli esplosivi, dunque, la ...

Ultime Notizie Roma del 31-12-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno un grosso incendio è divampato nella notte all’interno del cantiere per il nuovo ponte di Genova l’incendio è stato innescato dalla scintilla di un flessibile usato da un’opera da riguardato la struttura in legno che serve per dare la forma le pile di calcestruzzo per nuova struttura le fiamme sono state domate in breve tempo dai pompieri non è ...