Uccio De Santis | incidente gravissimo a Capodanno | il comico è vivo per miracolo

Un incidente per Uccio De Santis : l'auto si ribalta prima dello show : Emanuela Carucci Il noto personaggio televisivo ha pubblicato un post su Facebook: "Ringrazio il Signore che mi vuole ancora in vita" Un incidente che gli sarebbe costato caro, ma fortunatamente sta bene, Uccio De Santis. Il comico barese è stato coinvolto, ieri pomeriggio "alle 16,51", in un incidente stradale. A darne notizia è stato lui stesso che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un selfie, presumibilmente, in ospedale e ...

Uccio De Santis - il comico pugliese ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale : “Ringrazio il Signore se sono vivo”. Era atteso per la festa di Capodanno in piazza : Uccio De Santis è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. È successo la sera di Capodanno: il comico pugliese stava viaggiando sulla provinciale che collega Bari e Bitritto quando, nei pressi dello stadio San Nicola, la sua auto si è ribaltata. Subito trasportato d’urgenza in ospedale al Policlinico di Bari, ha riportato diverse fratture tra cui una alla spalla. Con lui viaggiavano anche altre altre persone ma, secondo quanto si ...

Incidente a Capodanno per Uccio De Santis - il comico barese rassicura : “Il signore mi vuole in vita” : Il comico pugliese, Uccio De Santis, è stato coinvolto in un Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, 31 dicembre 2019. L'attore era diretto in una località nella quale si sarebbe dovuto esibire, ma l'impatto improvviso con un'altra auto lo ha costretto a trascorrere la notte di Capodanno in ospedale. Con un messaggio rassicura i suoi fan in merito alle sue condizioni di salute e augura loro buon anno.Continua a leggere

