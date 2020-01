Tina Cipollari saluta il 2020 con Vincenzo Ferrara, l’opinionista non è tornata single (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non si sono lasciati. Lo dimostra la foto postata poche ore fa su Instagram dal ristoratore fiorentino, ultimo compagno dell’opinionista di “Uomini e Donne”. Lo scatto aiuta i due a superare le voci di crisi che si erano fatte strada in rete a inizio dicembre. Tina e Vincenzo hanno salutato insieme l’arrivo del nuovo anno e concluso il 2019 in compagnia l’uno dell’altra. Ancora una volta, la crisi paventata da qualcuno risulta essere un pettegolezzo privo di fondamenta. Le voci di crisi a dicembre 2019 “Si sono lasciati, si vedevano sempre meno” era l’ipotesi circolata in rete a inizio dicembre a proposito del rapporto tra Tina e Vincenzo presumibilmente rovinato da una crisi. In realtà i due non si sono mai separati. Semplicemente, l’opinionista di “Uomini e Donne” preferisce vivere le sue storie d’amore in maniera privata, come accaduto anche ... Leggi la notizia su forzazzurri

