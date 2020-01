Tennis, il 2020 di Jannik Sinner: la programmazione ed i tornei fino alla primavera (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sta per iniziare la stagione che potrebbe essere quella della consacrazione per Jannik Sinner. Il 18enne nativo di San Candido ha stupito il mondo del Tennis e che nel 2019 è passato dal 546° al 78° posto del ranking. Un balzo incredibile che ha acceso i riflettori su di lui e sul suo gioco. La solidità di un atleta così giovane ha stupito tutti, tifosi ed addetti ai lavori, ma ora ci si attende un ulteriore salto di qualità. Sinner sta lavorando con il suo staff, guidato da Riccardo Piatti, per migliorare a livello muscolare e della struttura fisica con l’incognita di come la crescita sotto questo aspetto possa influire sul suo modo di stare in campo. Di certo il giovane azzurro ha ampi margini di miglioramento, in particolare al servizio e nel gioco sotto rete. Nella stagione che sta per iniziare affronterà, inevitabilmente, avversari sempre più ostici e di alto livello e ... Leggi la notizia su oasport

