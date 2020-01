Saldi invernali 2020: quando iniziano e cosa c'è da sapere (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Valentina Dardari Gli acquisti interesseranno il 41% degli italiani. L’articolo più gettonato saranno le scarpe Tra il 2 e i 4 gennaio i Saldi prenderanno il via in tutta Italia. Ecco le date regione per regione:Abruzzo: 4 gennaio – 3 marzo 2020 Basilicata: 2 gennaio – 2 marzo 2020 Calabria: 4 gennaio – 3 marzo 2020 Campania: 4 gennaio – 3 marzo 2020 Emilia-Romagna: 4 gennaio – 5 marzo 2020 Lazio: 4 gennaio – 15 febbraio 2020 Liguria: 4 gennaio – 17 febbraio 2020 Lombardia: 4 gennaio – 3 marzo 2020 Marche: 4 gennaio – 1 marzo 2020 Molise: 4 gennaio – 5 marzo 2020 Piemonte: 4 gennaio – 29 febbraio Puglia: 4 gennaio – 3 marzo 2020 Toscana: 4 gennaio – 3 marzo 2020 Umbria: 4 gennaio – 5 marzo 2020 Veneto: 4 gennaio – 28 febbraio 2020 Friuli Venezia Giulia: 4 gennaio - 31 marzo Sardegna: 4 gennaio – 4 marzo 2020 Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo 2020 Valle d’Aosta: 2 gennaio – 31 ... Leggi la notizia su ilgiornale

