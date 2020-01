Papa Francesco strattonato da una fedele: lui stizzito le dà un buffetto sulla mano | VIDEO (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Papa Francesco strattonato da una fedele: lui irritato reagisce male Papa Francesco strattonato da una fedele. Dopo il Te Deum di ringraziamento del 31 dicembre, Papa Francesco è sceso in piazza San Pietro per ammirare il presepe plastic free donato dalla Regione Autonoma del Trentino e si è avvicinato ai fedeli. A un certo punto una fedele lo strattona e il Pontefice perde la pazienza. Proprio questa scena sottopone il Papa a critiche da ogni parte del mondo mentre il video fa il giro del web. Sorprende la sua reazione nei confronti della donna che lo aveva afferrato in maniera energica, fino a strattonarlo. Il Papa, infatti, dopo l’iniziale momento di sorpresa, cerca di liberarsi dalla presa della donna dandole un buffetto sulla stessa mano e rimproverandola con un gesto di stizza. Le immagini sono state riprese e divulgate sui social network dall’account Catholic Sat. ... Leggi la notizia su tpi

