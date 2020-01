Muore per spegnere un rogo: ad Ascoli la prima vittima del Capodanno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Capodanno tragico ad Ascoli Piceno. Un ragazzo di 26 anni è morto a seguito di una caduta a Colle San Marco. E’ la prima vittima dei fuochi. La prima vittima dei ‘botti di Capodanno’ è un giovane che per tentare di spegnere un rogo, è caduto rovinosamente a terra dopo un volo di 50 metri. … L'articolo Muore per spegnere un rogo: ad Ascoli la prima vittima del Capodanno proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

