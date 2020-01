I segnali di avvertimento prima di un attacco di cuore (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Quelli riportati in questo articolo, sono i più frequenti segnali di avvertimento, prima di un infarto, che nessuno dovrebbe ignorare. Negli ultimi anni, il numero di persone che soffre di malattie cardiovascolari, è aumentato in modo incredibile. Tra i sintomi che non bisogna mai ignorare e tra i più frequenti, abbiamo: dolore al torace, formicolio al braccio e allo stomaco. Ciò che le persone non sanno, è che esistono altri segnali che potrebbero annunciare l’arrivo di un attacco cardiaco. Al primo posto c’è sempre il dolore al torace, poiché è uno dei sintomi più diffusi e conosciuti. Dolore al braccio, che potrebbe arrivare fino allo stomaco. Fiato corto: improvvisa difficoltà a respirare. Sudorazione: l’aumento della sudorazione, associato alla difficoltà respiratoria, potrebbe ... Leggi la notizia su bigodino

