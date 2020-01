Di Maio sul Salvini di fine anno: «Non citerò né Madonne né Dio perché quelli li lasciamo alle persona in difficoltà» (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Nella diretta Facebook del primo giorno dell’anno del capo politico del M5S Luigi Di Maio arriva una stoccata all’ex alleato di governo Matteo Salvini. Affonda Di Maio: «Non citerò né Madonne né Dio perché quelli li lasciamo alle persona in difficoltà, noi portiamo avanti il nostro lavoro con umiltà. lasciamo le preghiere alle persone in difficoltà, a cui va tutta la mia vicinanza». Buon anno a tutti amici. Iniziano gli anni ‘20.Ho un po’ di cose da dirvi.Gepostet von Luigi Di Maio am Mittwoch, 1. Januar 2020 Ieri Salvini aveva ribadito di voler guidare l’Italia con «l’aiuto di Dio e del cuore immacolato di Maria» e sui suoi canali social aveva pubblicato una sua immagine che lo ritraeva mentre baciava un rosario. Salvini aveva aggiunto di voler lottare “per restituire agli Italiani lavoro, serenità e sicurezza, alle famiglie speranza e futuro, ai ... Leggi la notizia su open.online

