Di Maio contro Autostrade: “Bisogna riprenderci la gestione” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Milleproroghe, le dichiarazioni di Luigi Di Maio sulle concessioni ad Autostrade: “Dobbiamo riappropriarci dei chilometri che gestiscono”. Luigi Di Maio torna a parlare del Milleproroghe e torna ad attaccare Autostrade, puntualizzando come possa essere avviato un percorso per la revoca delle concessioni per quanto riguarda alcune infrastrutture. fonte foto https://www.facebook.com/Autostradeperlitalia/ Luigi Di Maio sulle concessioni: “Il milleproroghe avvia un percorso che ch permette di revocare le concessioni ai Benetton” In una diretta sulla propria pagina Facebook, Luigi Di Maio ha parlato del Milleproroghe, uno dei temi caldi del governo soprattutto per quanto riguarda e concessioni ad Autostrade. “Nel milleproproghe abbiamo inserito la norma sulle concessioni autostradali. Questo decreto dice finalmente che si avvia un percorso per ... Leggi la notizia su newsmondo

