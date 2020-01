Buon inizio 2020 con il Huawei P30 Pro, prima patch 178 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Siamo all'alba di questo 2020, è proprio il caso di dirlo e il Huawei P30 Pro riceve il primo aggiornamento dell'anno nella veste di una patch abbastanza corposa e pure risolutiva di qualche problemino di troppo con EMUI 10. Capiamo esattamente di che cosa si tratta, considerando che la sua distribuzione è on air in tutta Europa. Come comunica il sito Huawei Blog, l'aggiornamento è appena apparso in Europa appunto e risulta essere un update correttivo dell'interfaccia EMUI 10 giunta sul top di gamma nell'ultima parte del 2019. Il firmware è etichettato con build 178 appunto ed ha un peso di 714 MB: decisamente troppi per giustificare solo la patch di sicurezza che è quella del mese di dicembre naturalmente e non quella di questo gennaio appena cominciato. Gli sviluppatori, in effetti, hanno lavorato a correggere una serie di bug pure fastidiosi, giunti dopo l'update incrementale ... Leggi la notizia su optimaitalia

