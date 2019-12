Tolentino, addio a Maria: morta a 39 anni per una grave malattia (Di martedì 31 dicembre 2019) A Tolentino è venuta a mancare Maria Ludovica, madre 39enne uccisa da una terribile malattia. Tutta la comunità è sconvolta dalla perdita. I funerali all’insegna della solidarietà sono stati svolti il 30 dicembre nella Basilica di San Nicola Tolentino, Maria Ludovica non ce l’ha fatta Mamma Maria Ludovica non ce l’ha fatta. La giovane madre 39enne del Tolentino (provincia di Macerata) purtroppo è venuta a mancare domenica 29 dicembre all’Hospice di San Severino Marche, a causa di una terribile malattia contro cui da tempo la donna lottava, insieme ai suoi cari e supportata dalla comunità. La notizia della tragica scomparsa di Maria Ludovica ha sconvolto tutta la comunità tolentina. La donna infatti era conosciuta per il suo impegno sociale, ed era ben voluta da tuuti per il suo carattere solare e per la sua piena disponibilità. Da tempo svolgeva diverse ... Leggi la notizia su notizie

