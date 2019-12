Sanremo 2020: chi sono i 22 Big in gara sul palco dell’Ariston (Di martedì 31 dicembre 2019) Non potevano mancare, con l’inizio del nuovo anno, le prime indiscrezioni sul palcoscenico più temuto, amato, odiato, acclamato d’Italia: quello di Sanremo, del festival della canzone italiana. Con il cambio di guardia che passa da Claudio Baglioni ad Amadeus e che vedrà anche l’alternarsi di dieci donne che co-condurranno la kermesse con il presentatore Rai in questa edizione 2020, ecco che arrivano i primi nomi in scaletta che si esibiranno al teatro Ariston. È proprio Amadeus ad annunciarli alle pagine di Repubblica, con un po’ di novità e qualche ritorno dal passato. Morgan – accompagnato da Bugo -, ma anche Francesco Gabbani, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Piero Pelù sono alcune delle vecchie glorie che già hanno calcato quel palco in passato, più volte, e che tornano a esibirsi nella lista dei 22 Big in gara. Tra loro, tornano anche Michele ... Leggi la notizia su open.online

