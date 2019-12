"Ha intascato una mazzetta in un bar": prefetto di Cosenza indagato per corruzione (Di martedì 31 dicembre 2019) Il prefetto di Cosenza Paola Galeone risulta indagata per corruzione. La notizia è stata data in esclusiva dalla "Gazzetta... Leggi la notizia su today

fanpage : Indagato per corruzione il prefetto di Cosenza: avrebbe intascato una mazzetta da 700 euro - protoromantica : RT @fanpage: Indagato per corruzione il prefetto di Cosenza: avrebbe intascato una mazzetta da 700 euro - massimoneri90 : Indagato per corruzione il prefetto di Cosenza: avrebbe intascato una mazzetta da 700 euro -