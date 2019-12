Capodanno. E voi, che Napoli vorreste nel 2020? (Di martedì 31 dicembre 2019) L'allerta meteo, la metropolitana ferma almeno una volta ogni tre giorni, la vivibilità scarsa, i rifiuti ovunque, le emergenze negli ospedali vecchi e in quelli nuovi. Non solo: ci aspettano anche due anni di campagna elettorale totale, si vota per per la Regione Campania e il Comune. Insomma: che Napoli vi aspettate per il 2020? Leggi la notizia su napoli.fanpage

poliziadistato : Antonio, Anna, Marco, Carolina, Valentina, Giuseppe…sono solo alcuni dei tanti poliziotti che anche durante questo… - emergenzavvf : Qualora abbiate deciso di festeggiare con i fuochi d’artificio, acquistate solo quelli omologati: quelli illegali s… - MelogNicoletti : Ma che ne sapete voi colleghi...Che ne scrivete sui giornali e ne parlate ai telegiornali. -