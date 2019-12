Capodanno, Coldiretti: maxitavolate familiari da 9 persone, il 71% resta a casa (Di martedì 31 dicembre 2019) A Capodanno tornano le maxitavolate familiari con una media di nove persone per il cenone di fine anno, che il 71% degli italiani ha scelto di consumare a casa propria o di parenti e amici mentre gli altri si dividono tra ristoranti, trattorie, pizzerie e agriturismi: è quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’, dalla quale si evidenzia che saranno destinati alla tavola 94 euro in media a famiglia, con un aumento del 14% rispetto allo scorso anno. Sono circa sei milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere il Capodanno in vacanza, per la stragrande maggioranza in Italia, dove lo spumante – sottolinea la Coldiretti – si conferma come il prodotto immancabile per nove italiani su dieci (91%), ma è sorprendentemente seguito a ruota dalle lenticchie presenti nell’82% dei menu, forse anche perché sono chiamate a portar fortuna secondo antiche credenze. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

