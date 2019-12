Calcio in lutto. Febbre e mal di testa, poi il ricovero: Lello muore a 18 anni (Di martedì 31 dicembre 2019) È morto lunedì, a soli 18 anni Raffaele Santagata, difensore napoletano di Melito in forza al Casarano dove era approdato all’inizio di questa stagione dalla Sangiustese. Aveva fatto parte anche delle Rappresentative nazionali della Lega nazionale Dilettanti. L’incubo per Lello è cominciato a fine novembre. Il giocatore, in forza al Casarano Calcio, classe 2001, aveva accusato una strana Febbre e attacchi di emicrania. Il tecnico della squadra, Dino Bitetto, ha comunicato che era stato colpito da un attacco febbrile, ma niente faceva pensare a qualcosa di così grave. Poi nel giro di poche settimane il ricovero d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli e infine l’operazione.



Terzino sinistro di origini napoletane, Santagata era ricoverato in condizioni critiche da qualche giorno. Dopo aveva iniziato la carriera nell'Arci Scampia, Raffaele era ...

