Brescia, Hubner: «Corini è l’uomo giusto. Balotelli fa la differenza» (Di martedì 31 dicembre 2019) Dario Hubner, ex grande bomber di Brescia e Piacenza, parla dell’impatto con la Serie A per la squadra di Corini: le sue parole Dario Hubner ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla stagione del Brescia. Hubner – «Corini è l’uomo giusto per salvare il Brescia. Lo stimo molto, fa giocare bene la squadra. Ci riusciva in B e ci riesce in A. All’inizio ha faticato, nella nuova categoria. Il Brescia giocava bene enon arrivavano i risultati, che adesso invece ci sono. Balotelli? Ci vuole un uomo come lui, che da solo tiene impegnati due difensori anche quando non sta bene. Fa la differenza». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Brescia Hubner Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Brescia Hubner