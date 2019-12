Bale: «Tottenham-Mourinho partnership migliore, José è un vincente seriale» (Di martedì 31 dicembre 2019) Bale, le parole del calciatore del Real Madrid sull’esperienza di Mourinho sulla panchina del Tottenham Voci di corridoio in queste settimane hanno accostato il nome di Bale al Tottenham del neo allenatore Mourinho. Il calciatore del Real Madrid ha commentato ai microfoni di BT Sport l’andamento degli Spurs e di Mou. «Il fatto che sia arrivato Mourinho è un messaggio forte e chiaro da parte del club. José è un vincente seriale. Il Tottenham vuole vincere trofei e non credo esista una partnership migliore di quella fra Mourinho e gli Spurs per provare a raggiungere il successo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

