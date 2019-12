12enne muore in ospedale a Milano | aperta un’inchiesta

Vizzolo Predabissi - 12enne muore dopo il ricovero in ospedale : “Avviata commissione di verifica” : Si chiamava Francesco e aveva 12 anni, è morto ieri all'ospedale di Vizzolo Predabissi (Milano) poco dopo il ricovero a causa di "inattese e gravi complicanze". Sull'accaduto è stata avviata una commissione di verifica, come hanno annunciato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera, che esprimono “cordoglio e vicinanza alla famiglia del ragazzo”.Continua a leggere

Terrore davanti alla scuola - auto travolge ragazzini e scappa : muore 12enne - altri 5 feriti : La vittima è una ragazzino di soli 12 anni, morto in ospedale stasera per la gravità delle ferite riportate nell'impatto, mentre tra i feriti figurano due ragazzi di 15 anni, un ragazzo di 13 anni e una ragazza di 16 anni oltre a una donna di 53 anni che era con loro. La polizia ha scatenato la caccia all'automobilista e indaga per omicidio.Continua a leggere

Cagliari - 12enne tedesco muore sulla nave da crociera per un malore improvviso : Ha perso la vita mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia, a bordo della nave Msc Divina, attraccata questa mattina al porto di Cagliari. È accaduto a un 12enne di nazionalità tedesca, deceduto sull'imbarcazione mentre si trovava in navigazione da Palermo verso il capoluogo sardo. Secondo quanto riportato da Fanpage, in base ai risultati del primo esame sul corpo del ragazzino, la causa del decesso sarebbe legata a una morte improvvisa, ...

Braccio risucchiato dal bocchettone della piscina - 12enne muore annegata in vacanza : L'orribile incidente è avvenuto lo scorso 18 agosto in un hotel a quattro stelle di Bodrum, in Turchia. Alisa Adamova, originari di San Pietroburgo, è rimasta sott'acqua per quasi 15 minuti. Troppi. I suoi familiari puntano il dito contro il personale dell'albergo "perché non riusciva a trovare l'interruttore" per spegnere l'impianto.\\Una ragazzina di 12 anni è morta durante le sue vacanze in Turchia dopo che il suo Braccio è stato risucchiato ...