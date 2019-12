Sparanise, successo per la V° edizione del Premio Roffredo d’Argento (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiSparanise (Ce) – La quinta edizione del Premio Roffredo d’Argento, svoltosi sabato sera nell’accogliente cornice del teatro dell’istituto “Semeria” di Sparanise, ha rappresentato un momento di cultura e sport che fa molto ben sperare per il futuro dell’intero territorio casertano. Il Premio Roffredo d’Argento, riconoscimento dedicato ai cittadini sparanisani e della provincia di Caserta, che si sono particolarmente distinti nei rispettivi ambiti lavorativi e professionali è promosso dal Giornale on line comunediSparanise.com diretto dal Giornalista Ilario Capanna, d’intesa con l’amministrazione comunale di Sparanise guidata dal sindaco Salvatore Martiello, che quest’anno ha sposato l’iniziativa green denominata #plant4planet, finalizzata a sensibilizzare i cittadini affinché si impegnino a piantare il maggior numero di ... Leggi la notizia su anteprima24

