Scopri quanti like hai ricevuto su Instagram nel 2019 e qual è la tua Top 9 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ti senti anche tu un’imprenditrice digitale e vuoi avere un resoconto degli sforzi fatti durante l’anno su Instagram? Allora vi parliamo di uno strumento che può fare al caso vostro e che vi permetterà di analizzare al meglio il vostro profilo Instagram. Grazie a questo sito, potrete innanzitutto Scoprire qual è la vostra Top 9, ovvero quali sono le 9 foto Instagram più apprezzate che avete pubblicato nel 2019, ma non è finita qui, perché insieme alle 9 foto ricevere anche il totale dei like che avete ottenuto durante l’anno! La Top 9 è una pratica diffusa da qualche anno sui social, che permette agli utenti di mostrare quali sono stati i post che hanno avuto più successo e che soprattutto hanno generato più interazioni. Il totale complessivo dei like inoltre aiuta a capire quanti progressi sono stati fatti nell’arco di un anno Come creare la Top 9 ... Leggi la notizia su trendit

