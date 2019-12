Scontro tra bus e camion, interrogato l’autista: “È stato un malore, mi si è annebbiata la vista” (Di lunedì 30 dicembre 2019) "Ero partito da 38 secondi quando ho avuto un mancamento, un annebbiamento della vista". È questa la versione fornita agli inquirenti dall'autista del filobus Atm che lo scorso 7 dicembre a Milano si è scontrato con un camion per la raccolta dei rifiuti, provocando la morte di una donna di 49 anni e il ferimento di una dozzina di persone. L'autista del mezzo Atm, interrogato dai pm, ha detto di essere passato col rosso per colpa di un malore. Ha anche spiegato di aver avuto un mancamento già qualche giorno prima "mentre aspettava un turno di scorta", ma di non averlo segnalato all'azienda. Leggi la notizia su milano.fanpage

NicolaPorro : Cosa rappresenta davvero il movimento delle #Sardine? Lo scontro tra @CarloCalenda e @AntonioSocci1 in questo video… - Profilo3Marco : RT @ilgiornale: #5S avvisano: 'Reddito e quota 100 non si toccano'. È scontro tra giallorossi - codeghino10 : RT @ilgiornale: #5S avvisano: 'Reddito e quota 100 non si toccano'. È scontro tra giallorossi -