Il gemello di Callejon lascia il Bolivar: il piccolo tifoso si aggrappa alle sue gambe per non lasciarlo andar via. E il calciatore scoppia a piangere (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una scena commovente quella avvenuta tra Juanmi Callejon, fratello gemello del giocatore del Napoli Josè Maria Callejon, e un piccolo tifoso. Al termine della sua ultima partita con la maglietta del Bolivar, un bambino lo ha fermato in lacrime, aggrappandosi alle gambe e implorandolo di non lasciare la squadra. Callejon alla fine ha regalato al piccolo la sua maglia e si è poi allontanato in lacrime. L'articolo Il gemello di Callejon lascia il Bolivar: il piccolo tifoso si aggrappa alle sue gambe per non lasciarlo andar via. E il calciatore scoppia a piangere proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

