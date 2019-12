Gli auguri di Mastella: “Benevento non sarà più una cenerentola” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – L’augurio di fine anno del sindaco Mastella, dopo la paura e il ricovero all’ospedale, rappresentano il modo migliore per far capire a tutte le persone che si sono preoccupate che il primo cittadino è in via di ripresa, ha voglia di rimettersi in movimento e riprendere tutti i discorsi lasciati appesi, dopo un Natale all’insegna dello spavento. Ma è anche l’occasione per parlare di tutto ciò che bolle in pentola per rendere la città che rappresenta, Benevento, sempre più all’avanguardia e al centro dell’attenzione. “Voglio ringraziare – così ha iniziato il suo discorso il sindaco Mastella – tutte quelle persone che hanno partecipato all’evoluzione di questo momento personale. Sto meglio ma non ancora bene, ecco perchè il mio augurio lo faccio da casa. Non volevo mancare a questo ... Leggi la notizia su anteprima24

