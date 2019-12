Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 30 dicembre 2019) "Miun, non faccio esattamente un lavoro, ma un mestiere che ha le sue complicazioni, il suo stress, ma credo che chi fa il mio lavoro non ha il diritto di andare alae dire 'sono stanco'". A parlare è, protagonista di un'intervista su il TrovoLavoro del Corriere della. Il conduttore di Mediaset, che negli ultimi mesi si è diviso tra Caduta libera, Tu sì que vales e Conto alla rovescia, ha spiegato che "vengo da una famiglia che aveva ben chiaro il concetto di lavoro". Nonno paterno contadino, nonno materno panettiere,da bambino era abituato a vedere sui loro volti i segni della fatica:O vedevo un nonno stanco che tornava dalla campagna o un nonno stanco perché si alzava alle 3 di notte. Così mio padre, per scappare da quei due destini ha deciso negli anni '60 di andare a Milano a fare l'operaio alle rotative del Corriere ...

Corriere : Gerry Scotti: fidatevi delle sensazioni continuando di studiare - Corriere : Gerry Scotti: fidatevi delle sensazioni continuando di studiare - gossipblogit : Gerry Scotti: 'Mi ritengo un miracolato, quando torno a casa la sera non dico 'come sono stanco' -