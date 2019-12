Ex Ilva, i giudici del Riesame si sono riservati la decisione sul sequestro dell’Altoforno 2: hanno tempo per depositare provvedimento (Di lunedì 30 dicembre 2019) Per conoscere la decisione dei giudici di Taranto sulla possibilità di utilizzare l’Altoforno 2 dell’ex Ilva bisognerà aspettare. Nel corso dell’udienza odierna al Tribunale del Riesame di Taranto i giudici si sono riservati la decisione e hanno tempo fino al 7 gennaio, a quanto hanno appreso le agenzie di stampa, per depositare il provvedimento. Il Riesame, in sede di appello, era chiamato ad esprimersi sul ricorso presentato dai legali dell’Ilva in As contro la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l’istanza di proroga della facoltà d’uso per l’Altoforno 2 dello stabilimento siderurgico, sequestrato a giugno 2015 nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Alessandro Morricella, operaio di 35 anni ucciso a giugno di quattro anni fa dopo esser stato investito da una fiammata mista a ghisa incandescente. Al di fuori del tribunale, un gruppo di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

