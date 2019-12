È morto a 75 anni Neil Innes, comico e musicista inglese noto per le sue collaborazioni con i Monty Python (Di lunedì 30 dicembre 2019) Domenica è morto Neil Innes, comico e musicista inglese noto per le sue collaborazioni con i Monty Python e per aver fatto parte dei Rutles, una band di parodia dei Beatles. Innes aveva 75 anni: a quanto ha detto un famigliare Leggi la notizia su ilpost

