Da Superman a Hulk, al Santobono arrivano i supereroi per i bimbi malati (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I supereroi dei fumetti arrivano all’ospedale Santobono di Napoli per regalare un sorriso ai piccoli malati. Salgono sul tetto e si calano lungo le pareti dell’ospedale per entrare nelle camere dei piccoli degenti. Sono i volontari del tour dei “supereroi acrobatici” che hanno fatto tappa sabato scorso a Napoli. L’evento è stato possibile grazie all’Associazione AIDO Napoli che, assieme all’AIRP e Partenope Free Chapters, ha fortemente voluto questa iniziativa. E così i bambini costretti a passare le feste natalizie nei reparti ospedalieri hanno potuto vedere i loro eroi preferiti in azione dal vivo. Non mancava nessuno: Superman, Hulk, Spiderman, Capitan America ed Ironman. Gli eroi sono i tecnici di “EdiliaAcrobatica”, legati ovviamente con una doppia fune di sicurezza per eviare qualsiasi tipo id problema. La scalata dei supereroi si ... Leggi la notizia su anteprima24

