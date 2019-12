Completamente nuda. Lorella Boccia esagera ed è subito delirio: “Un sogno” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Negli ultimi giorni sono circolate su di lei alcune voci che parlavano di una sua possibile gravidanza, ma la bellissima ballerina e conduttrice televisiva Lorella Boccia non ha confermato. Nelle ultime ore è tornata a catturare l’attenzione di tutti con un post pubblicato su Instagram che ha mandato in tilt i suoi fan. Rimasti praticamente a bocca spalancata. La giovane ha infatti preso una decisione ‘hot’: via tutti i vestiti. Lorella si è infatti immortalata Completamente nuda ed a coprire il suo spettacolare décolleté ci hanno pensato le sue braccia. Lo sguardo sexy rivolto verso l’obiettivo ha reso l’immagine ancora più accattivante. Nella didascalia che ha accompagnato la foto ‘bollente’ ha semplicemente scritto: “Ricordati di splendere”. (Continua dopo la foto) Un altro elemento decisamente molto interessante è rappresentato ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Voglioso1979 : @Missmalizia1 Fa effetto se ti dico che ti voglio ora sotto di me, completamente nuda e con le gambe spalancate che… - MontiniSusanna : @Johnny28961 Siiiiii, a capodanno vorrei passare completamente nuda trombando con tanti maschi al stesso tempo - omoerecto : RT @quasinuova: Che voglia di postare una mia foto completamente nuda solo con i copricapezzoli ROSSI Peccato non abbia i copricapezzoli???? -