Clerici, su Instagram fa i conti con l’anno in Rai. E punta tutto sull’amore (Di lunedì 30 dicembre 2019) La conduttrice di casa Rai, Antonella Clerici, ha approfittato di questi ultimi giorni dell’anno per tirare le somme rispetto ai suoi successi personali e professionali condividendo i suoi pensieri attraverso i social network. Con un collage, che riassume i momenti più belli e importanti del suo anno, la Clerici ha ripercorso gli istanti che hanno caratterizzato questo 2019 facendo poi una riflessione sulla vita e sull’amore. Nell’augurarvi buon anno, penso ai miei #bestmoments2019 e mi accorgo che sono cambiati rispetto al passato. Oggi ho meno foto di successi ma piu foto della mia famiglia e dei miei affetti. Parole vere e sincere, quelle della conduttrice che, per sua stessa ammissione, ha preferito la famiglia e i successi personali a quelli professionali. Le sue parole sono un vero e proprio inno all’amore che ha caratterizzato l’ultimo periodo della sua vita. Come ha ... Leggi la notizia su dilei

