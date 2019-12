Cava de’Tirreni, Capodanno: ordinanza anti-botti del sindaco Servalli (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCon ordinanza n: 544 del 30 dicembre 2019, (pubblicata sul sito istituzionale www.cittadiCava.it), il sindaco Vincenzo Servalli ha emesso “provvedimenti restrittivi per l’accensione di artifici pericolosi e non”. E’ vietato su tutto il territorio comunale, ed in particolare nel Centro Storico, nei luoghi pubblici e, a salvaguardia della pubblica incolumità, in quelli privati “se ciò produca conseguenze di qualsiasi genere o natura, che si ripercuota su luoghi pubblici“, far esplodere petardi, mortaretti e botti di qualsiasi tipologia, ad eccezione dei giorni 31 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020; E’ vietata, negli esercizi commerciali di vicinato e sulle aree pubbliche di cui alle tipologie a) e b) della L.R. Campania n.1/2014, a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2020, la vendita di ogni tipo di fuochi ... Leggi la notizia su anteprima24

myphotospassion : Ancora vento, vento e vento forte... eh che xxxxxx... il 2019 spazzato via dalla grande tempesta a Cava de'Tirreni!! ?????????? - giovisalvio : A Cava de' Tirreni la Polizia di Stato scopre la vendita di botti illegali in una bancarella di giochi per bambini.… - VoceDiStrada : Gestione cani vaganti, Legambiente:'Cava de' Tirreni tra comuni virtuosi' -